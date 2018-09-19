Премьер-министр принял комиссара Совета Европы по правам человека

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович. Премьер-министр поздравил г-жу Миятович со вступлением на пост Комиссара по правам человека и выразил готовность к эффективному сотрудничеству.



Коснувшись внутриполитических событий Армении в последние месяцы, Никол Пашинян отметил, что армянское общество переживает период кардинальных перемен.



Начатые правительством после бархатной революции реформы, по словам премьер-министра, направлены на обеспечение нового уровня прогресса в сфере защиты прав человека, развитие гражданского общества и демократии, повышение участия граждан в процессе принятия решений, а также борьбу против коррупции. Глава правительства придал большое значение сотрудничеству в этих процессах с офисом комиссара Совета Европы по правам человека.



Поблагодарив премьер-министра за прием, Дуня Миятович отметила, что следила за политическими событиями в Армении и поприветствовала их мирное урегулирование.



Собеседники обменялись мнениями относительно участия женщин в общественно-политической жизни в нашей стране.

Премьер-министр отметил, что женщины сыграли и продолжают играть важную роль в демократических процессах в Армении, что также способствовало бархатной и ненасильственной революции. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство придает важность и поощряет активное участие женщин в политической жизни и системе управления.



Стороны также обсудили ряд вопросов, связанных с развитием гражданского общества, предотвращением насилия в семье, защитой прав различных групп общества, текущими внутриполитическими событиями и т.д.