Никол Пашинян призвал учить французский

Очередное заседание правительства премьер-министр Никол Пашинян начал с призыва учить французский. Премьер сказал, что на столах лежат подарки для членов правительства от полиции – армяно-французский собеседник. Пашинян напомнил о том, что в ближайшее время в Ереване пройдет самммит Международной Организации Франкофонии.

“Для нас это очень хороший повод увеличить число языков, которыми мы владеем. И я думаю, что в новой Армении граждане должны знать несколько иностранных языков, а саммит хороший повод сделать шаг в этом направлении”,- отметил Никол Пашинян.

В свою очередь начальник Полиции Валерий Осипян сообщил, что армяно-французский собеседник получат все те полицейские, которые будут общаться с гостями.

Напомним, что с 7 по 12 октября в Ереване будет проходить саммит Международной Организациии Франкофонии.