“Это их дверь, пусть стучат, если хотят” – премьер о попытке участников акции войти в здание правительства

Во время сегодняшнего заседания перед зданием правительства проходила акция протеста. По завершении заседания демонстранты принялись стучать в дверь, пытаясь войти в здание. Вскоре, однако, к ним спустился премьер-министр Никол Пашинян, которого собравшиеся встрпетили аплодисментами и скандированием его имени.

Часть участников акции прибыла в Ереван из села Ехегнут Армавирской области. Они требовали восстановить в должности бывшего старосту общины. Напомним, что с 1991 года Ехегнутом руководил член Республиканской партии Размик Маргарян, который, однако, представил заявление о досрочном сложении полномочий. В настоящее время решение губернатора области о назначении временно исполняющего обязанности главы сельской администрации осспаривается в суде. Ехегнутцы недовольны тем, что губернатор, являющийся членом партии “Процветающая Армения”, назначает руководителями общин своих однопартийцев.

Премьер позвонил министру территориального управления и развития Сурену Папикяну, который сообщил, что часть жителей Ехегнута проводит акцию перед зданием министерства, и сейчас он беседует с ними. Узнав о том, что дело оспаривается в суде, премьер пообещал, что вопрос будет решен в рамках закона.

Одновременно с ехегнутцами акцию протеста перед зданием правительства проводили жители приграничной общины Арцвашен Гегаркуникской области. Они требовали выплатить им компенсацию для ремонта своих домов. Пашинян пообещал 2 октября принять делегацию арцвашенцев.

Находившиеся на месте проведения акций журналисты заметили премьер-министру, что граждане стучали в дерь и пытались силой войти в здание правительства. В ответ Никол Пашинян сказал: “Это их дверь, пусть стучат, если хотят”.