Глава МИД РА о возможной встрече Пашинян-Трамп: “Требуется время, чтобы этот вопрос получил решение”

Процесс организации встречи Пашинян-Трамп требует времени. Об этом заявил журналистами по завершении сегодняшнего заседанияправительства министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. “Мы работаем с Соединенными Штатами. Имеем различные площадки для совместной работы, и требуется время, чтобы этот вопрос получил решение”,- отметил глава МИД.

По словам Мнацаканяна, в ближайшее время следует ожидать сведений о различных встречах: “Вы услышите о встречах на различных уровнях. В настоящее время не могу предусмотреть проведение поспешных встреч”.

Зограб Мнацаканян отказался отвечать на вопрос о бывшем министре ИД Эдварде Налбандяне. Последний заявил, что премьер-министра ввели в заблуждение информацией о том, что по вопросу урегулирования нагорно-ккарабахского конфликта существует один вариант, в котором ничего не говорится о статусе Арцаха.

“Нам необходимо продолжать нашу работу, направленную на установление мира и решение вопроса путем переговоров”,- сказал З.Мнацаканян.

На вопрос, почему Организация Договора о коллективной безопасности не отреагировала на происходившие в последнее время инциденты на границе Армении, министр ИД сказал: “ОДКБ – это та структура, в которой мы обеспечиваем нашу единую безопасность, и мы работаем также в этих рамках. Что касается того, последует реакция или нет, то это не означает, что мы не будем выполнять нашу функцию в этой организации”.