Против компании “Армойл” возбуждено административное производство в связи с препятствованием работе инспекторов

На принадлежащем компании “Армойл” и Гагику Царукяну нефтеперерабатывающем заводе сотрудникам Инспекции недропользования и экологии не разрешили пройти на территорию предприятия. Инспекторы собирались провести проверки на заводе. В связи с препятствованием их работе против компании “Армойл” возбуждено административное производство. Об этом Hetq.am сообщил руководитель Инспекции недропользования и экологии Артур Григорян.

24 сентября в рамках административного производства состоится заседание.

Генеральный директор компании “Армойл” Альфред Абеди в беседе с Hetq.am сказал, что они не чинили препятствий инспекторам, просто у них, по словам Абеди, не было соответствующих документов на проведение проверки. Но, несмотря на это, сотрудникам Инспекции недропользования и экологии разрешили пройти на территорию завода.

Артур Григорян опроверг утверждение Альфреда Абеди об отсутствии у инспекторов соответствующих законных документов. “Имело место препятствование деятельности инспекторов, в связи с чем возбуждено административное производство, будет назначен штраф”,- сообщил А.Григорян.

Руководитель Инспекции недропользования и экологии отметил, что по завершении административного производства начнется процесс проверок, в рамках которого компания обязана обеспечить все условия для их полноценного проведения.

Фото с фейсбуковской страницы учредителя и собственника завода “Армойл” Генрика Тер-Гукасяна