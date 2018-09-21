По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения премьер-министр посетил пантеон “Ераблур”

По случаю 27-й годовщины Независимости Республики Армения премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, президентом Республики Арцах Бако Саакяном, Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов.



Премьер-министр возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, мемориалу пропавших без вести солдат, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.

