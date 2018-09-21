Пятница, 21 сентября
ФинансыЭкономика

Премьер-министр принял руководителя армянской миссии МВФ



Премьер-министр Никол Пашинян принял руководителя армянской миссии Международного валютного фонда Хоссейна Самиеи (Hossein Samiei). 

Премьер-министр подчеркнул важность эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом и постоянную поддержку МВФ в проведении экономических реформ. Никол Пашинян подчеркнул, что одним из приоритетов правительства является реализация реформ в налоговой сфере, направленных на упрощение налоговой политики, улучшение предпринимательской среды и стимулирование инвестиций. По словам премьер-министра, целью правительства является внесение структурных изменений в экономику, локомотивом которых станет высокотехнологичное производство, сфера информационных технологий.

Руководитель армянской миссии МВФ выразил уверенность, что совместная работа будет способствовать реализуемым в Армении экономическим реформам. Хоссейн Самиеи добавил, что МВФ готов продолжать оказывать помощь правительству Армении в проведении реформ и заинтересован в реализации эффективных программ. 

Собеседники обменялись мнениями по ряду других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.
 


Главная страница



Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 