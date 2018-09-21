Новое исследование Калифорнийского технологического института: лица политиков могут указывать на их склонность к коррупции

Хотите узнать, коррумпирован ли политик? Достаточно взглянуть на его лицо.

По крайней мере, так утверждает появившееся в среду в журнале Psychological Science новое исследование Калифорнийского технологического института (Caltech). Объектами изучения были только политики-мужчины со светлым цветом кожи.

Как пишет сайт Science Daily, когда людям показывали фото неизвестных им политиков, они с точностью выше «случайной» определяли, были ли эти политики осуждены за коррупцию.

Гипотеза, ставшая предметом исследования, а именно то, что лицо человека способно выдать всё, — может показаться как минимум сомнительной, однако один из авторов исследования, выпускник Caltech Чоуцзюнь Линь, твердо уверен: «Нет сомнений: одного взгляда на лицо всегда достаточно, чтобы составить первое представление. Например, посетители сайтов знакомств часто отвергают потенциальных кандидатов, лишь посмотрев на фото и даже не читая информацию о них».

При этом главный секрет «узнавания», как можно судить, кроется в оценке ширины лица политика, а выражаясь более научно, в оценке соотношения «ширина — высота». Проведенное в свое время канадским Университетом Брока исследование, посвященное хоккеистам, выявило, что ширина мужского лица коррелировала с оценкой агрессивного поведения. Гормон тестостерон, ассоциирующийся с агрессией, может влиять на формирование многих физических черт у мужчин — например, длины пальцев или ширины лица.

В ходе исследования Caltech сотне человек показали 72 черно-белые фотографии американских и зарубежных политиков, половину из которых ранее судили за коррупцию, а другая половина не имела проблем с законом. Участников эксперимента просили оценить, насколько, по их мнению, политики на фото были коррумпированы, нечестны или же щедры и заслуживали доверия.

Участники показали 70-процентную точность, когда определяли, кого из политиков уличили в коррупции, а кого — нет.

При этом такую же точность зафиксировали, когда речь шла о политиках, избранных на госдолжности на уровне штатов и муниципалитетов.

Отдельно исследователи пытались выяснить, является ли ширина лица ключевым фактором в определении того, нечист ли на руку политик. Организаторы цифровым способом изменили 150 снимков политиков и показали участникам эксперимента получившиеся 450 фото, включая 150 оригинальных. Затем попросили поделиться мнением о возможной коррумпированности этих должностных лиц. Участники сочли, что более широкие лица принадлежали коррумпированным политикам в противовес изображениям людей с узкими лицами.

Аналитики Caltech не делают из этого вывода, что политики с широкими лицами склонны к нарушению закона. В то же время они считают возможным, что политикам, которые выглядят более «коррумпированными», могут чаще предлагать взятки. Также, по их мнению, существует больше шансов того, что политиков «с обликом коррупционеров» будут чаще подвергать расследованиям, судам и чаще признавать в суде виновными из-за их внешности.

Судя по всему, избрание в 2016 году президентом Дональда Трампа привело к изменению отношения к коррупции в США. По данным исследования «Антикоррупционный барометр», проведенного в 2017 году в США организацией Transparency International, 44 процента американцев уверены, что коррупция в Белом доме носит повальный характер, тогда как в 2016 году так считали 36 процентов граждан. Кроме того, семь из десяти жителей страны считают, что правительство делает недостаточно для борьбы с коррупцией — в 2016-м такого мнения придерживался лишь каждый второй.

occrp.org