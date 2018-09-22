Артур Ванецян избран председателем ФФА

Союз юридических лиц Федерации футбола Армении получил статус общественной организации. На учредительном собрании состоялись выборы председателя ФФА. На эту должность избран директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян.

Кандидатуру Ванецяна выдвинули почти все члены союза юридических лиц ФФА. До голосования кандидат выступил с программной речью, в которой отметил, что Федерация футбола Армении будет руководствоваться одним важным принципом: футбол – для всех.

Напомним, что с 2002 года должность председателя ФФА занимал Рубен Айрапетян.

После избрания председателя Федерации футбола Армении состоялись выборы членов исполкома. Поскольку число выдвинутых кандидатур соответствовало числу вакантных мест в исполкоме, то были избраны все 16 кандидатов.

В частности, членами исполкома ФФА стали министр здравоохранения Арсен Торосян, министр территориального управления Сурен Папикян, замминистра иностранных дел Рубен Рубинян, депутат Национального Собрания Ален Симонян, помощник премьер-министра Арен Мкртчян, футбольные комментаторы, председатели футбольных клубов.