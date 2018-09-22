В Степанакерте отмечают День города

Сегодня в столице Арцаха Степанакерте отмечают День города. Представляем фоторепортаж Армена Ерамишяна об этом празднике.
Сегодня в столице Арцаха Степанакерте отмечают День города. Представляем фоторепортаж Армена Ерамишяна об этом празднике.
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