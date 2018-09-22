Суббота, 22 сентября
Нагорный Карабах

В Степанакерте отмечают День города



Сегодня в столице Арцаха Степанакерте отмечают День города. Представляем фоторепортаж Армена Ерамишяна об этом празднике.


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