Никол Пашинян встретился с жителями Араратской области

Премьер-министр Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Араратскую область посетил общину Ерасх.



Глава правительства сначала посетил общинную школу, ознакомился с ремонтными работами. Руководитель общины сообщил, что ведущая в школу дорога была асфальтирована, столовая школы, где обучается 116 учеников, также была отремонтирована и созданы необходимые условия для реализации программы “Стабильное школьное питание”. Было также отмечено, что решением правительства предусматривается выделение средств на реконструкцию общинной школы и создание детского сада в одном из корпусов школы. Строительные работы начнутся в ближайшем будущем.



Затем Никол Пашинян встретился с жителями общины, чтобы выслушать их проблемы, которые касались здравоохранения, предоставления образовательных привилегий, улучшения инфраструктур общины и т.д.



Обращаясь к жителям Ерасха, премьер-министр, в частности, сказал: “Мы высоко ценим тот факт, что вы находитесь в приграничной зоне и охраняете нашу границу. Я хочу заверить вас, что решение всех проблем находится в нашей повестке. Проблем много, и они не будут решены сразу, но необходимо начать небольшими шагами решать конкретные проблемы. Необходимо продолжать работать, потому что все проблемы должны решаться посредством совместной работы. Наша революция произошла тогда, когда нам в конечном итоге удалось достичь понимания того, что этого не может совершить только политический лидер. Революция может произойти тогда, когда каждый из нас выполнит свою долю, и революция произошла тогда, когда каждый гражданин осознал, что его позиция имеет решающее значение - хочет он этого или нет, делает свой шаг или нет. И не случайно, что процесс, который привел к смене власти, назывался “Мой шаг”. Теперь мы пришли к другому этапу: как решить проблемы нашей страны - социальные, экономические? Мы должны решить их в рамках “моего шага”. Правительство должно сделать свой шаг, но и гражданин должен сделать свой шаг, начиная с самых простых вопросов”.



Никол Пашинян подчеркнул, что главная задача правительства - поощрять работу, и у каждого гражданина есть конкретная работа по развитию нашей страны. По словам премьер-министра, теперь все препятствия, ограничивающие возможности для бизнеса, устранены и нужно продолжать работать в рамках модели, заложенной в основу революции. “Мы должны быть не тем правительством, которое раздает хлеб, а тем правительством, которое помогает человеку заработать свой хлеб, потому что мы верим, что армянский народ - это трудящийся народ. Все наши проблемы будут решены благодаря труду и усилиям. Сегодня мы должны совершить экономическую, сельскохозяйственную, образовательную революцию, и каждый из вас является лидером этой революции”, - подчеркнул премьер-министр.



Затем премьер-министр Никол Пашинян посетил дом-музей Национального героя Армении, героя Арцаха Вазгена Саркисяна. В сопровождении братьев Вазгена Саркисяна Арама и Армена Саркисянов Никол Пашинян прошелся по музею. Премьер-министр сделал запись в Книге почетных гостей. Премьер-министр также посетил отца Вазгена Саркисяна Завена Саркисяна.



Рабочий визит Никола Пашиняна в Араратскую область завершился встречей с жителями на центральной площади Арташата. В своем выступлении глава правительства, в частности, отметил: “Во время визитов в области я ищу союзников, не в партийном, политическом плане, а союзников, которые готовы нести свою часть бремени развития Армении. Сегодня я нашел удивительного союзника во время этого визита, этот союзник - 84-летняя Кнарик Мнацаканян со своим 90-летним мужем. Я встретил ее у входа в Араратский винный завод. Оказалось, что вместе с мужем у нее виноградник в 7000 метров, и уже несколько лет они получают 25 тонн винограда, который они сдают заводу, обеспечивая 20 рабочих мест и имея те же проблемы, что и все остальные.



Но в лице Кнарик Мнацаканян я нашел очень важного союзника, который не ждет, пока кто-то решит ее проблему, и проблема здесь не в деньгах. Проблема заключается в самоуважении, получении удовольствия от работы. Я считаю союзниками будущей Армении, новой Армении всех тех людей, которые считают работу высшей человеческой миссией, которые не ждут, что кто-то даст им милостыню или помощь, а сами готовы создать свое собственное благо.



Мы должны обеспечить высокую пенсию пенсионера, высокую зарплату работника, но мы должны понимать, что государственный бюджет формируется в результате работы трудящихся людей. Политика нашего правительства заключается в поощрении трудящегося человека.

С 1 января 2019 года минимальные пенсии будут увеличены с 18 000 до 25 000 драмов и будут соответствовать минимальной потребительской корзине. Но если мы хотим, чтобы эта пенсия стала больше, в стране должна действовать логика работы”.



Премьер-министр отметил, что сегодня самой большой проблемой является развитие экономики, и ее можно будет решить, если в основе экономики будет логика революции. “У правительства своя доля работы, но без вашей поддержки оно не сможет этого сделать. Как революция не была только результатом моей деятельности и моей политической команды, так и дальнейшее развитие нашей экономики и нашей страны не является задачей только правительства. Гражданин Республики Армения - не просящий помощи, а протягивающий руку помощи человек, потому что нам нужно подниматься и поднимать. Это самое главное, и выше всех в нашей стране должен цениться человек, который создает и созидает”, - сказал Никол Пашинян.