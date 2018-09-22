Премьер-министр ознакомился с деятельностью производственных предприятий Араратской области

В рамках рабочего визита в Араратскую область премьер-министр Никол Пашинян посетил производственные предприятия.



Премьер-министр сначала посетил консервный завод Арташата “Артфуд” и присутствовал на открытии новой линии по переработке помидоров, благодаря чему ожидается увеличение роста закупок и производства. Никол Пашинян прошелся по цехам по переработке помидоров и фруктов, производству томатной пасты, соков, компотов и изготовлению консервов, ознакомился с работами. Руководство компании проинформировало премьер-министра о том, что в рамках инвестиционной программы по модернизации оборудования и инфраструктуры завода в 2018 году инвестировано 3,5 млн долларов. Введена в эксплуатацию итальянская установка для переработки томатов Cavalieri, которая является запатентованной технологией и единственная такая линия на территории ЕАЭС. Было отмечено, что в настоящее время в компании работает более 1000 сотрудников (рост в 2018 году составил 25 процентов). В результате сотрудничества с малыми и средними предприятиями в этом году заготовка сельскохозяйственных продуктов выросла в два раза, превысив 2 млрд драмов. Производство компании экспортируется в Россию, Грузию, Бельгию, США, Канаду, Англию и Казахстан.



В связи с программами развития премьер-министр был проинформирован о том, что в ближайшие пять лет компания планирует удвоить рост производства (планируется создание нового производственного цеха), увеличить объем экспорта в 3,5 раза, повысить количество предлагаемого ассортимента и улучшить качество продукции.



Руководство компании “Артфуд” также проинформировало главу правительства о том, что в настоящее время на заводе есть около 100 сезонных вакансий с зарплатой в 90000 драмов, которые, однако, не пополняются, потому что люди не хотят лишаться пособий по безработице. Премьер-министр отметил, что правительство проводит реформы по изменению логики бедности на логику работы и поощрения занятости.



Затем премьер-министр также посетил Араратский винный завод, ознакомился с процессом заготовки урожая винограда и текущими результатами. Было отмечено, что в 2018 году завод планирует закупить 14-18 тыс тонн винограда, и на данный момент уже заготовлено 7 тыс тонн винограда. В настоящее время ведется установка новых контейнеров для хранения вина, что позволит приобрести около 20 тысяч тонн винограда в год. Было отмечено, что виноград закупается без каких-либо сортовых и количественных ограничений, а объем продаж за последние 10 лет резко возрос, составив 14-18 тысяч тонн. Объем продаж составил 4-7 миллионов бутылок. Ведется работа по выходу на рынки не только СНГ, но и стран Европы.



Никол Пашинян прошелся по цехам. Руководство компании представило премьер-министру текущие и запланированные работы, а также будущие инвестиционные проекты. Было отмечено, что в настоящее время завод ведет работы по повышению уровня технико-технологической мощности, возможностей хранения сырья и увеличению объема. Предусматривается также создание службы фермерской поддержки с целью облегчения бремени сельскохозяйственной работы фермеров и получения более качественной продукции. Это также даст возможность изменить культуру виноградарства и сорта винограда, а также укрепить отношения между перерабатывающими компаниями и фермерами.



Премьер-министр отметил важность дальнейшего развития пищевой промышленности и перерабатывающего сельского хозяйства в Араратской области и подчеркнул, что исполнительная власть готова поддержать этот процесс в рамках государственных механизмов.



В конце рабочего визита в Араратскую область премьер-министр Пашинян также посетил рыбоводческую компанию “Интер Аква” в Масисе, ознакомился с возможностями производства и перспективными программами развития.