Неизвестные застрелили более 20 человек на военном параде в Иране

РБК -Группа вооруженных мужчин устроила стрельбу по прохожим и солдатам во время военного парада в иранском городе Ахваз. В результате инцидента погибли несколько десятков человек



Парад в Ахвазе, который находится на западе Ирана, проводился в память о военнослужащих, погибших во время войны с Ираком в 1980-е годы. По ходу мероприятия перед толпой появились четверо мужчин, которые открыли огонь по участникам парада и по зрителям.



По уточненной информации, нападавшие успели застрелить 24 человека. Часть людей погибла на месте, часть уже по дороге в больницу или в медицинских учреждениях.



Экстремисты попытались прорваться к трибуне, где находились высокопоставленные офицеры и руководители провинции Хузестан. Однако им помешали это сделать сотрудники спецслужб, которые убили двоих террористов и смогли задержать еще двоих, сообщает издание Fars.



В руководстве провинции случившееся уже назвали трусливой выходкой.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем twitter заявил, что атаковавшие Ахваз террористы были обучены и подготовлены при помощи иностранных государств. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что региональные спонсоры терроризма управляются из США. Он пообещал быстрый ответ на случившееся на западе страны.



Личности и мотивы террористов пока не называются. По одной из версий, они были сторонниками группировки «Исламское государство» (запрещенной в России организации), которая спустя несколько часов сообщила о своей ответственности за случившееся, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание Amaq. Государственное агентство IRNA сообщило о том, что ответственность за случившееся также взяла на себя экстремистская группировка, связанная с властями Саудовской Аравии.



В провинции Хузестан есть месторождения нефти. В прошлом в этом районе действовали сепаратисты, выступавшие за отделение региона от Ирана и возможное присоединение к соседнему Ираку.



Фото: Shayan Haji Najafi / AP / ISNA