Воскресенье, 23 сентября
Օбщество

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту ИРИ Хасану Рухани



Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью людей в результате террористического нападения в городе Ахваз.

В послании, в частности, говорится: “С глубокой скорбью узнал о террористическом нападении в городе Ахваз, ставшей причиной многочисленных жертв и ранений.

Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают нашу убежденность в том, что необходимо объединить все силы в борьбе с этим злом.

Строжайше осуждая произошедшее, желаю семьям и родным погибших мужества и стойкости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления”.


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