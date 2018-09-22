Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту ИРИ Хасану Рухани

Премьер-министр Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью людей в результате террористического нападения в городе Ахваз.



В послании, в частности, говорится: “С глубокой скорбью узнал о террористическом нападении в городе Ахваз, ставшей причиной многочисленных жертв и ранений.



Подобные бесчеловечные действия вновь подтверждают нашу убежденность в том, что необходимо объединить все силы в борьбе с этим злом.



Строжайше осуждая произошедшее, желаю семьям и родным погибших мужества и стойкости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления”.