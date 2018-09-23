ППА собирается оспорить в суде действия Даниела Иоаннисяна

Кандидат на пост мэра Еревана, член политсовета партии “Процветающая Армения” Наира Зограбяна считает, что член блока “Независимый наблюдатель” Даниел Иоаннисян, созвав вчера пресс-конференцию, тем самым допустил нарушение Избирательного кодекса. Напомним, что вчера члены вышеупомянутой группы наблюдателей провели пресс-конференцию, на которой сообщили о случаях раздачи взяток избирателям, однако члены партии “Процветающая Армения” сорвали ее.

“Сегодня мы обратимся в Административный суд с целью оспорить действия г-на Иоаннисяна. Мы будем добиваться того, чтобы все понесли ответственность перед законом, поскольку то, о чем говорил мой уважаемый коллега, представляло собой агитации против “Процветающей Армении” в день тишины”,- заявила Наира Зограбян,

Касаясь обыска в штабе ППА, расположенном в столичном административном окуге Ачапняк, кандидат в мэры отметила, что в течение 12 дней предвыборной кампании активисты “Процветающей Армении” без каких-либо оснований приглашались в отделения полиции, но сотрудники отделений не смогли назвать кого-либо, кто раздавал взятки.

Н.Зограбян призвала начальника Полиции привлечь к ответственности всех тех, кто занимается лжедоносительством.