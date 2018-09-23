На избирательных участках Нор Норка (фото) 14:30, 23 сентября, 2018 Саро Багдасарян По сравнению с предыдущими выборами в совет старейшин Еревана на этот раз голосование на избирательных участках столичного округа Нор Норк проэходит спокойно. Внутренная политикаПолитика Главная страница Распечатать | Հայերեն Смотрите также "Օтныне во время предвыборных кампаний в Армении будут ... В случае избрания мэром Еревана Айк Марутян в первую ... ППА собирается оспорить в суде действия Даниела Иоаннисяна Полиция подвергла приводу члена и сторонника партии ... еще новости