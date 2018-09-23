Воскресенье, 23 сентября

На избирательных участках Нор Норка (фото)


 Саро Багдасарян
 
По сравнению с предыдущими выборами в совет старейшин Еревана на этот раз голосование на избирательных участках столичного округа Нор Норк проэходит спокойно. 


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