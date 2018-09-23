В случае избрания мэром Еревана Айк Марутян в первую очередь решит вопрос вывоза мусора

“Ради благоденствия Еревана мы готовы работать со всеми, в любом формате”,- сказал возглавляющий предвыборный блок “Мой шаг”, кандидат на пост мэра столицы Айк Марутян.

На избирательный участок 9/47 Марутян пришел пешком, вместе с дочерью.

Отвечая на вопрос, как рядом с ним оказались люди, которые при прежней власти занимались избирательными фальсификациями, кандидат отметил, что в ходе предвыборной кампании к ним присоединились очень многие, но он в отличие от журналистов не знает этих людей.

Говоря о проблемах столицы, Айк Марутян выделил вопрос вывоза мусора, отметив, что в случае избрания в первоочепредном порядке решит именно эту проблему.