Голосование завершилось, начинается подсчет бюллетеней

Немногим ранее в Ереване закрылись двери 475 избирательных участков. Голосование по выборам в совет старейшин столицы завершилось, в ближайшие минуты начнется подсчет бюллетеней.

По данным Центризбиркома, в Ереване зарегистрировано 848.343 избирателя, из которых по положению на 17.00 успели проголосовать лишь 294.534. То есть за три часа до завершения голосования свой гражданский долг выполнили 34,72% ереванцев.

Для сравнения отметим, что в 2017 г. на выборах в столичный совет старейшин из 842.151 избирателя проголосовали 345.158, или 41% избирателей.

Данные о том, сколько человек приняли участие в сегодняшнем голосовании, ЦИК представит чуть позже.

Напомним, что в выборах в совет старейшин Еревана участвовали 12 политических сил – 8 партий и 4 блока.

Согласно Избирательному кодексу, для партий порог прохождения составляет 6%, для блоков – 8%.

В составе совета старейшин должны войти как минимум три политические силы, поэтому если порог прохождения сумеют преодолеть менее трех сил, то мандаты получит также партия, которая не преодолела минимальный порог, но по количеству голосов обошла остальные силы.