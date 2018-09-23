По сообщению наблюдателя, доверенное лицо “Процветающей Армении” управлял голосованием избирателей

На избирательный участок 10/05, охватывающий столичные административные округа Эребуни и Нубарашен, из 1965 избирателей на выборы пришли 606. Председатель комиссии Артур Осипян сообщил Hetq.am, что явка низкая, серьезные нарушения не зарегистрированы.

Между тем, в беседе с нами наблюдатель от Клуба журналистов “Аспарез” Маргарит Арутюнян отметила, что в течение всего дня доверенное лицо партии “Процветающая Армения” управлял голосованием избирателей, вступал с ними в беседу.

В какой-то момент наблюдатель покинула избирательный участок и увидела, что несколько мужчин бесседовали с вышеупомянутым доверенным лицом. При виде Маргарит Арутюнян они разошлись.