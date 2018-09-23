Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян не пришел на выборы

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян не пришел на проходившие сегодня выборв в совет старейшин столицы. Об этом Hetq.am сообщил председатель избирательной комиссии Акоп Саакян.

Маргарян и члены его семьи зарегистрированы на избирательном участке 1/19 в столичном округе Аван. Свой гражданский долг выполнил лишь 18-летний сын бывшего мэра, Наапет Маргарян.

Напомним, что сегодня в Ереване проходили выборы в совет старейшин. Тарон Маргарян, который был избран мэром 2 апреля 2017 г., после смены власти в стране подал в отставку.



Во внеочередных выборах в совет старейшин Еревана участвуют 12 политических партий и блоков. В 20.00 избирательные участки закрылись, начинается подсчет голосов.