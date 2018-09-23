По предварительным данным в выборах мэра Еревана участвовали 43․65% избирателей

Центризбирком обнародовал предварительные данные внеочередных выборов в совет старейшин Еревана.

Согласно уже полученным результатам, в голосовании участвовали 43․65% имеющих право голоса ереванцев, или 370.323 избирателя из 848.343.

Наиболее высокая явка зарегистрирована в столичном округе Норк Мараш – здесь проголосовали 47% избирателей. Самыми пассивными оказались жители административного округа Эребуни, где проголосовали 40% избирателей. В целом, во всех адмиистративных округах столицы явка составила 40-47%.