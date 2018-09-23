Блок “Мой шаг” одержал абсолютную победу на избирательных участках 5/4 и 5/7 в округе Давидашен

На избирательных участках 5/4 и 5/7 в административном округе Давидашен уже подведены итоги голосования. Абсолютную победу одержал блок “Мой шаг”.
Из зарегистрированных на участке 5/4 1.892 избирателей в голосовании приняли участие 924. Голоса распределились следующим образом:
Блок “Мой шаг” - 716
Блок “Луйс” - 92
Партия “Процветающая Армения” - 38
Блок “Общественность Еревана” - 15
Партия “Страна абрикоса” - 13
Блок “Ереванцы - 12
АРФ Дашнакцутюн - 9
Партия “Оринац еркир” - 9
Партия “Наследие” - 5
Партия “Айк” - 1
Партия “Демократический путь” - 1
Партия реформистов – 0.
Девять бюллетеней признаны недействительными.
Партии “Айк” и реформистов не получили голосов
На избирательном участке 5/7 подавляющее большинство избирателей проголосовали за блок “Мой шаг” во главе с Айком Марутяном. Из 1915 зарегистрированных здесь граждан в голосовании приняли участие 898. Голоса распределились следующим образом:
Блок “Мой шаг” - 717
Блок “Луйс” - 72
Партия “Процветающая Армения” - 52
Партия “Страна абрикоса” - 10
АРФ Дашнакцутюн - 9
“Общественность Еревана” - 8
“Ереванцы” - 8
“Наследие” - 6
“Оринац еркир” - 5
“Демократический путь” - 2
“Айк” - 0
Реформисты - 0
Девять бюллетеней признаны недействительными.