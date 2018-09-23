Блок “Мой шаг” одержал абсолютную победу на избирательных участках 5/4 и 5/7 в округе Давидашен

На избирательных участках 5/4 и 5/7 в административном округе Давидашен уже подведены итоги голосования. Абсолютную победу одержал блок “Мой шаг”.

Из зарегистрированных на участке 5/4 1.892 избирателей в голосовании приняли участие 924. Голоса распределились следующим образом:

Блок “Мой шаг” - 716

Блок “Луйс” - 92

Партия “Процветающая Армения” - 38

Блок “Общественность Еревана” - 15

Партия “Страна абрикоса” - 13

Блок “Ереванцы - 12

АРФ Дашнакцутюн - 9

Партия “Оринац еркир” - 9

Партия “Наследие” - 5

Партия “Айк” - 1

Партия “Демократический путь” - 1

Партия реформистов – 0.

Девять бюллетеней признаны недействительными.

Партии “Айк” и реформистов не получили голосов

На избирательном участке 5/7 подавляющее большинство избирателей проголосовали за блок “Мой шаг” во главе с Айком Марутяном. Из 1915 зарегистрированных здесь граждан в голосовании приняли участие 898. Голоса распределились следующим образом:

Блок “Мой шаг” - 717

Блок “Луйс” - 72

Партия “Процветающая Армения” - 52

Партия “Страна абрикоса” - 10

АРФ Дашнакцутюн - 9

“Общественность Еревана” - 8

“Ереванцы” - 8

“Наследие” - 6

“Оринац еркир” - 5

“Демократический путь” - 2

“Айк” - 0

Реформисты - 0

Девять бюллетеней признаны недействительными.