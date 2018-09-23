Понедельник, 24 сентября
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На семи избирательных участках Давидашена блок “Мой шаг” набрал 81,2% голосов



В столичном округе Давидашен блок “Мой шаг” получил большинство голосов и на семи других избирательных участках - 5/6, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12 и 5/13. Из зарегистрированных на этих участках 11.363 избирателей в голосовании приняли участие 5.496 избирателей, или 48,36% имеющих право голоса граждан.

4.463 избирателя, или 81,2%, отдали голоса за блок “Мой шаг”, возглавляемый Айком Марутяном.

На втором месте партия “Процветающая Армения”, предвыборный список которой возглавляет депутат Национального Собрания Наира Зограбян. На указанных семи избирательных участках ППА получила 5,91%.

Первую тройку замыкает блок “Луйс” во главе с министром юстиции Артаком Зейналяном, получивший 5,07%.

Партии “Оринац еркир”, АРФ Дашнакцутюн и “Страна абрикоса” набрали соответственно 1,78%, 1,45% и 1,1%. Остальные шесть политических сил получили менее 1%.


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