По предварительным данным Айк Марутян набрал 81.06% голосов

По предварительным данным Центризбиркома мэром Еревана избран кандидат блока “Мой шаг” Айк Марутян. За него проголосовали 81.06% избирателей, или 294.109 ереванцев.

На втором месте партия “Процветающая Армения”, набравшая 6,95% голосов. На третьем месте блок “Луйс”, за которого проголосовали 4,99% избирателей.

Получены предварительные результаты голосования в каждом административном округе столицы. Согласно этим данным, Айк Марутян лидирует с большим отрывом. За него проголосовали 71-86% ереванцев. Больше всего голосов кандидат блока “Мой шаг” набрал в административном округе Малатия-Себастия - 86․2%.

Напомним, что по предварительным данным ЦИК в выборах приняли участие 43․65% от общего числа имеющих право голоса граждан, или 370.323 избирателя из 848.343.

Самая высокая явка зарегистрирована в округе Норк-Мараш. Здесь проголосовали 47% избирателей. Самыми пассивными оказались жители округа Эребуни, где на выборы пришли 40% избирателей. В целом активность голосования во всех административных округах столицы составила 40-47%.