Никол Пашинян в Нью-Йорке встретился с представителями армянской общины

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Нью-Йорк. Вечером 23 сентября премьер-министр в Нью-Йорке встретился с представителями армянской общины и армянских организаций США. Никол Пашинян поблагодарил их за теплый прием, отметив, что он уже встречался со многими из них в Армении, и выразил надежду, что эти люди могут подтвердить, что на родине сегодня царит совсем другое настроение, иная атмосфера.



“Два дня назад отмечалось 27-летие независимости Армении. Со дня референдума о независимости Армении мы не видели такой праздничной атмосферы во время празднования независимости. Сегодня это настроение, фактически, подтвердилось еще одним фактом. Вы знаете, что сегодня состоялись выборы Совета старейшин Еревана, и 99% результатов уже подсчитано. Эти выборы прошли в абсолютно справедливых, свободных и прозрачных условиях, и блок “Мой шаг” получил 81% голосов избирателей. Это означает, что утверждения о том, что некие силы способны совершить контрреволюцию, являются тщетными. Это невозможно, и сегодня мы получили подтверждение в виде результатов выборов”, - сказал премьер-министр, добавив, что единственное, что отныне возможно в Армении, - это законность, демократия, независимая судебная система и свободная экономическая конкуренция.



Никол Пашинян подчеркнул, что в отличие от ситуации, которая существовала в течение многих лет, в Армении больше нет монополий и привилегированных людей. “Правительство поставило перед собой много приоритетных задач - внешнеполитических, экономических, институциональных и т.д. Два дня назад Европейский суд по правам человека опубликовал свое первое решение о событиях 1-2 марта 2008 года, и, как утверждают адвокаты, правовое значение этого решения заключается в том, что вся судебная система Армении по делу 1 марта действовала незаконно. Это утверждение ЕСПЧ, независимость и беспристрастность которого не дает никаких поводов для сомнений. Это означает, что то, о чем я говорил на митинге 17 августа, т.е. проблемы в судебной системе, подтверждается также решением ЕСПЧ”, - сказал глава правительства.



Премьер-министр подчеркнул, что сегодня перед Арменией стоят серьезные вызовы, в связи с преодолением которых он возлагает большие надежды на поддержку диаспоры. “Ключевое изменение в модели развития Армении заключается в следующем: до революции многие обычно просили других что-то сделать. Революция произошла тогда, когда люди осознали, что каждый из нас должен сам что-то сделать. Главным значением революции является то, что каждый гражданин Армении в определенный момент почувствовал силу своей позиции, почувствовал, что это и есть способ определить настоящее и будущее Армении.



Абсолютно неважно, кто будет премьер-министром Армении - я или кто-либо другой, самое важное то, что сегодня только граждане Республики Армения по итогам свободных, честных, прозрачных и демократических выборов должны определить, кто должен быть у власти, а кто должен быть оппозицией, кто должен быть депутатом, а кто нет. Это самое важное изменение, которое ни в коем случае не изменится. Может показаться странным, что правящая политическая сила получает на выборах Совета старейшин Еревана столько голосов, но все вы знаете, что этим выборам был придан особенный политический контекст: я попросил, чтобы, проголосовав на этих выборах за блок “Мой шаг”, люди проголосовали за внеочередные выборы в Национальное собрание или против них”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что в ближайшее время пригласит на переговоры парламентские и внепарламентские политические силы, чтобы обсудить с ними сроки и условия проведения внеочередных парламентских выборов.



“Был настрой на то, чтобы провести выборы до июня следующего года, но, учитывая выжидательное состояние потенциальных инвесторов, которым нужна долгосрочная политическая стабильность, а также для того, чтобы сделать экономическую среду благоприятной, мы должны провести выборы раньше, чтобы как можно раньше начать процесс восстановления экономики. Сегодня структура нашей экономики страны не дает никаких поводов для оптимизма, и ее следует изменить. Сегодня она состоит из трех основных отраслей: сельское хозяйство, которое не соответствует современным требованиям, горнодобывающая промышленность, которая означает продажу национального богатства, и сферы игровых ставок. В июле наша экономика зарегистрировала двузначный показатель роста: причиной этому был чемпионат мира по футболу. Подобная структура нас не устраивает, и мы хотим, чтобы Армения из аграрной, горнодобывающей и делающей игровые ставки страны превратилась в страну высоких технологий, и это наша самая важная задача, которая исходит также из соображений безопасности.

