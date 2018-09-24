Понедельник, 24 сентября
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Кадрового погрома в мэрии Еревана не будет



“Впервые за последние 23 года в нашей стране прошли справедливые выборы. Люди были уверены, что их голоса будут учтены. Это еще одна констатация победы революции. Ереванцы показали, что Армении необходимы внеочередные парламентские выборы, и их нужно провести как можно скорее”,- заявил во время обсуждения в клубе “Статья 3” член блока “Мой шаг” Ваан Костанян, подводя итоги внеоередных выборов в совет старейшин Еревана.

Костанян заверил, что кадрового погрома в столичной мэрии не будет – те сотрудники, которые находятся на своем месте и чисты перед законом, будут продолжать работать, независимо от своей партийной принадлежности. Остальные, оказавшись в новых реалиях, уйдут сами, отметил В.Костанян.

Прошедшие вчера выборы в совет старейшин, по мнению почти всех участвовавших в них политических сил, были беспрецедентны по своей прозрачности и справедливости. Граждане сумели свободно изъявить свою волю, серезных избирательных нарушениий не было, а незначительные нарушения были вызваны техническими причинами, отметила кандидат от блока “Луйс” Ани Самсонян.

Член АРФ Дашнакцутюн Давид Акопян поздравил с победой блок “Мой шаг” и призвал отнестись к будущему Еревана со всей ответственностью. Акопян также высказал мнение, что выборы прежде всего стали выражением вотума доверия Николу Пашиняну, а не оценкой программ и предложений кандидата. Касаясь проведения внеочередных парламентских выборов, представитель АРФД заявил, что если они состоятся, то Дашнакцутюн примет в них участие.

Кандидат от партии “Процветающая Армения” Арман Абовян подчеркнул, что эти выборы были самым прозрачными и честными. Относительно внеочередных выборов в Национальное Собрание Абовян сказал, что как народ захочет, так и будет: “Если народ считает, что необходимо провести внеочередные выборы, значит, они должны быть проведены”.

Член парти “Наследие” Андраник Григорян расценил выборы в совет старейшин Еревана как самые легитимные в Армении начиная с 1991 года. Вместе с тем Григорян заметил: “Ни для кого не секрет, что на выборах в совет старейшин Еревана победила не программа. Это были крайне политизированные выборы. Пришло время, чтобы Пашинян осуществил программное положение правительства: в Армении должны как можно скорее состояться парламентские выборы, чтобы у нас не было правительства, которое де-юре не пользуется  доверием парламентского большинства”,- сказал Андраник Григорян.

Напомним, что 23 сентября в Ереване прошли выборы в совет старейшин, на которых блок “Мой шаг” получил более 81 процента голосов.


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