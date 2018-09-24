Компания “Армойл” оштрафована на 250 тысяч драмов

Инспекция по недропользованию и экологии оштрафовала ЗАО “Армойл” на 250 тысяч драмов за допущенное административное правонарушение. Об этом Hetq.am сообщил руководитель инспекционного органа Артур Григорян.

20 сентября Григорян рассказал Hetq.am, что на нефтеперерабатывающем заводе, который находится в квартале Нати города Егварда, сотрудникам Инспекции недропользования и экологии запретили пройти на территорию предприятия. Инспекторы отправились туда для проведения проверок, однако их не пустили на территорию завода, в связи с чем против компании “Армойл” было возбуждено производство за административное правонарушение.

Сегодня в рамках производства состоялось заседание, на котором, по словам А.Григоряна, представленные компанией аргументы не были признаны обоснованными. Было принято решение оштрафовать ЗАО “Армойл” на 250 тысяч драмов.