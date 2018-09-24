Роберт Кочарян подал в суд на Никола Пашиняна, а его сын – на директора СНБ

Второй президент Армении Роберт Кочарян обратился в ереванский суд общей юрисдикции с иском против премьер-министра Никола Пашиняна, которым требует защититить его честь и достоинство от публичной клеветы. Исковое заявление было оприходовано 17 сентября.

Поводом для подачи иска послужило сделанное Николом Пашиняном в ходе рабочего визита во Францию публичное заявление о Роберте Кочаряне. На встрече с представителями армянской общины Пашинян представил пояснение по поводу телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и начальником Специальной следственной службы, в котором речь шла о Кочаряне.

Представитель второго президента, адвокат Айк Алумян сообщил Hetq.am, что клеветой они считают следующие высказывания Пашиняна: “Или взять хотя бы комментарий относительно освобождения из тюрьмы Роберта Кочаряна. Говорит, что он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть можно организовать убийство людей и заявить: “Я неприкосновенен?”

“Он (Пашинян) хочет сказать, что Роберт Кочарян организовал убийство людей, а сейчас ссылается на свою неприкосновенность. Между тем Роберту Кочаряну не выдвигалось такое обвинение, вступившего в законную силу приговора за подобное деяние, по которому он признан виновным, не существует. Между тем премьер сделал подобные высказывания. Мы считаем, что это недопустимо”,- заявил адвокат Айк Алумян.

Представитель Р.Кочаряна отметил, что они требуют обязать Никола Пашиняна публично принести извинения за вышеуказанные заявления. Требования о выплате компенсации не выдвинуто, добавил адвокат.

Данное дело находится в производстве судьи Айарпи Заргарян.

27 июля Роберт Кочарян представил иск и против ООО “Скизб Медиа Кентрон” (1in.am) с требованием выплатить компенсацию и публично опровергнуть клевету. Представитель истца сообщил, что в июне 2018 года ООО “Скизб Медиа Кентрон” опубликовало несколько статей, порочащих честь и достоинство Роберта Кочаряна.

Кроме того, 23, 24 и 28 июня 2018 г. тот же сайт разместил аналитические статьи, в которых, по утверждению адвоката второго президента, опять-таки нашли место сведения, порочащие честь и достоинство Кочаряна, представленные в них факты не соответствуют действительности.

Роберт Кочарян просит обязать ООО “Скизб Медиа Кентрон” публично опровергнуть считающиеся клеветой фактические данные, а также выплатить компенсацию в размере 2 млн драмов.

Первое судебное заседание состоится 24 сентября. Дело будет рассматривать судья Саркис Ерицян.

Сын Кочаряна против директора СНБ и политолога

20 сентября старший сын Роберта Кочаряна, Седрак Кочарян, подал судебный иск против директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна, требуя выплатить компенсацию в 2 млн драмов и публично опровергнуть клевету.

Иск с аналогичными требованиями Седрак Кочарян подал и против политолога Ара Папяна.

Иски не приняты в производство.