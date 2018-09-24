Никол Пашинян встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем

Премьер-министр Никол Пашинян 24 сентября встретился с генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешем. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность тесного и крепкого сотрудничества между правительством Армении и ООН в сфере защиты и укрепления ценностей ООН.

Премьер-министр подчеркнул, что эффективное двустороннее сотрудничество способствует осуществлению реформ в разных сферах нашей страны, и выразил надежду, что эти программы не только будут носить продолжительный характер, но и получат новые импульсы. Премьер-министр подчеркнул, что Армения активно участвует в работах Организации Объединенных Наций и ее структур, и добавил, что дальнейшая целевая помощь ООН может стимулировать и укрепить потенциал развития Армении.

Антониу Гутерреш выразил уверенность, что эффективное сотрудничество с Арменией будет еще более укреплено и развито. Коснувшись политических изменений в нашей стране, генеральный секретарь ООН отметил, что процесс мирной передачи власти в Армении является ярким явлением и выразил надежду, что наша страна пойдет по пути прогресса, осуществляя все новые и новые реформы по разным направлениям.

Стороны обменялись мнениями о проведении досрочных парламентских выборов в Армении и отметили важность таких реформ, которые технически исключают возможность избирательных фальсификаций. В этом контексте Никол Пашинян отметил необходимость продолжительной технической помощи ООН.

Стороны также затронули процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр поблагодарил генерального секретаря за полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.