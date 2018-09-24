Премьер-министр Армении и президент Кипра в Нью-Йорке обсудили вопросы дальнейшего развития отношений между двумя странами

В штаб-квартире ООН премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Никол Пашинян отметил важность продолжительного развития армяно-кипрских дружеских отношений и выразил удовлетворение высоким уровнем двустороннего политического сотрудничества. Премьер-министр подчеркнул необходимость углубления связей в экономической сфере и увеличения объемов товарооборота.

Никос Анастасиадис тепло говорил об Армении и армянском народе, подчеркнув важность дальнейшего углубления и расширения отличных двусторонних дружеских отношений.

Премьер-министр Армении и президент Кипра в контексте расширения торгово-экономических связей подчеркнули необходимость проведения бизнес-форума и принятия соответствующих шагов в этом направлении.

В контексте стимуляции армяно-кипрского сотрудничества стороны отметили важную роль армянской общины Кипра и выразили уверенность, что она может стать мостом, особенно в плане развития экономического сотрудничества.

Никол Пашинян и Никос Анастасиадис также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и кипрского вопроса, и придали важность решению проблем посредством мирных переговоров. Собеседники также подчеркнули важность сотрудничества на различных международных платформах.

Никос Анастасиадис пригласил премьер-министра Пашиняна посетить Кипр в удобное для него время.