В штаб-квартире ООН премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Руанды Полем Кагаме.

Собеседники обсудили двусторонние отношения, а также вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Международной организации Франкофонии, который состоится в октябре в Ереване. Никол Пашинян и Поль Кагаме выразили уверенность, что саммит откроет новую страницу в отношениях Армении с являющимися членами организации африканскими странами, в том числе Руандой, а также будет способствовать развитию и углублению сотрудничества.

Никол Пашинян подчеркнул важность повышения двусторонних отношений на качественно новый уровень и принятия практических шагов в этом направлении. Собеседники выразили уверенность, что саммит Франкофонии пройдет на высоком уровне и будет способствовать укреплению связей между государствами-членами в разных сферах.

Никол Пашинян также отметил, что в рамках саммита пройдет экономический форум и пригласил бизнесменов Рунады принять участие в этом мероприятии.