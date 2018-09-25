Никол Пашинян посетил выставку “Армения” в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым посетил выставку “Армения” в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Премьер-министр прошелся по экспозиционным залам, ознакомился с лучшими образцами армянского искусства и культуры с 4-го по 17-й вв.

Премьер-министр отметил, что 2018 год является символическим годом, в ходе которого значительно укрепились армяно-американские культурные связи.

“В этом году армянская культура представлена в Соединенных Штатах Америки беспрецедентным образом, что позволит познакомить дружественный народ Америки с культурным и цивилизационным наследием Армении. В этом году отмечается 400-летие присутствия армян на американской земле. В 1618 году первый армянин по имени Мартин добрался до Вирджинии и поселился в Джеймстауне. С тех пор присутствие наших соотечественников не прерывалось на этой земле, не прерывался также их вклад в культуру своей новой родины.

Ранее в этом году армянская культура, традиции и обычаи были представлены в центре столицы США, в Вашингтоне, на Смитсоновском фольклорном фестивале в Национальном Молле. Это дало нам беспрецедентную возможность представить армянскую культуру со своим уникальным многообразием американскому обществу, а также тысячам туристов со всего мира.

Несколько недель назад наши два народа вместе праздновали 110-летие лауреата Пулитцеровской премии, драматурга и писателя Уильяма Сарояна. Для празднования юбилея Сарояна, который дорог нашим двум народам, в городе писателя Фресно, штат Калифорния, открылся музей Сарояна. Пиком этого беспрецедентного культурного года Армении в Соединенных Штатах является это событие, и сейчас для меня большая честь и личная радость стать свидетелем открытия этой уникальной во многих смыслах выставки”, - сказал премьер-министр, добавив, что на выставке представлена армянская интегрированная культура как часть западной культуры и христианской цивилизации.

Премьер-министр отметил, что представленное на выставке армянское наследие 14 веков со своими бесценными шедеврами собраны в одном из самых важных музеев в мире, в Метрополитен-музее, со всего мира, и выразил уверенность в том, что она, без сомнения, изменит восприятие Армении и армянской культуры в США.

“Благодаря этой знаменательной инициативе десятки тысяч посетителей Метрополитен-музея познакомятся с историческим и культурным наследием нашего народа, который первым принял христианство в качестве государственной религии. Сегодня представлены более 140 экспонатов - иллюстрированные рукописи, миниатюры церквей, хачкары, печатные книги и другие уникальные экспонаты, в том числе произведения Тороса Рослин, Саркиса Пицака, Тороса Таронеци, Акопа Джугаеци, Григора Татеваци”, - сказал премьер-министр, добавив, что для многих проведение выставки “Армения” в Метрополитен-музее является исполнением мечты.

Премьер-министр добавил, что это стало возможным благодаря усилиям г-жи Хелен Эванс и ее коллег. Никол Пашинян также поблагодарил президента Метрополитен-музея Даниэля Вайса, директора музея Макса Холли, координаторов мероприятия, а также всех меценатов, Армянские патриархаты Иерусалима и Константинополя, Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

На выставке представлены лучшие образцы армянского искусства и культуры с 4 по 17 вв. Выставка посвящена художественным и культурным достижениям армянского народа. На выставке представлено 140 эскпонатов.