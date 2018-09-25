Взрыв в медцентре “Сурб Григор Лусаворич”: есть жертва

Сегодня в медицинском центре “Сурб Григор Лусаворич” произошел взрыв, в результате которого погиб один человек. В беседе с Hetq.am начальник управления информации и по связям с общественностью Полиции РА Эдгар Джаноян сообщил, что сегодня в 12.05 из медцентра поступил сигнал о взрыве кислородного баллона.

По словам Джанояна, в результате взрыва погиб 40-летний работник кислородного цеха.

В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, сообщила начальник управления информации Следственного комитета Наира Арутюнян.

По не уточненным пока данным, взрыв произошел в задней части здания медцентра.

Фото с сайта медцентра “Сурб Григор Лусаворич”