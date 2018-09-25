Левон Ераносян подозревается в превышении полномочий в день задержания Никола Пашиняна и во время предшествовавших этому событий

Бывший командующий войсками Полиции РА Левон Ераносян подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом в беседе с Hetq.am сообщил адвокат Ераносяна Тигран Сафарян.

Отметим, что подозрение касается событий, которые происходили в дни “бархатной революции” на проспекте Баграмяна и улице Арцаха, во время которых полиция применила спецсредства.

16 апреля произошло столкновение между требовавшими отставки Сержа Саргсяна демонстрантами и полицией, в ходе которого силы правопорядка применили спецсредства. Вследствие этого десятки граждан были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Спецсредства были применены и 22 апреля, после того, как с улицы Арцаха принудительному приводу были подвергнуты лидер “бархатной революции”, а ныне премьер-министр Армении Никол Пашинян и его соратники Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.

По словам адвоката, закон устанавливает условия применения спецсредств, а Ераносян отметил, что в вышеуказанные дни такие условия были.

Как отметил Тигран Сафарян, на проспекте Баграмяна граждане отняли у сотрудников полиции дубинки и другие средств, что подтверждается видеозаписями этих событий. Аналогичная ситуация, по словам адвоката, сложилась и на улице Арцаха после того, как полиция забрала Никола Пашиняна.

Отметим, что вследствие применения спецсредств десятки граждан с телесными повреждениями были доставлены в больницы.

Адвокат сообщил, что в рамках уголовного дела состоялись очные ставки с участием Ераносяна. Это значит, что в показаниях бывшего командующего войсками Полиции и участвовавших в очных ставках лиц имелись противоречия.

В отношении Ераносяна применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.