Премьер-министр Никол Пашинян 25 сентября принял участие в приеме от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в честь руководителей принимающих в заседании Генеральной ассамблеи участие делегаций. Затем премьер-министр присутствовал на открытии общих прений 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой выступили генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш и президент США Дональд Трамп.

В штаб-квартире ООН ожидается ряд двусторонних встреч премьер-министра с руководителями разных стран и организаций. Позже премьер-министр Пашинян выступит с речью на заседании Генеральной ассамблеи.