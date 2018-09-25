Новый отчет: численность моллюсков в ЮАР снижается из-за браконьеров

В среду вышел новый отчет о том, что за последние 17 лет преступные группировки незаконно выловили у берегов ЮАР и вывезли около 96 миллионов крупных абалонов на сумму 900 миллионов долларов.

Южноафриканские абалоны, или морские ушки (haliotis midae), достигают 12-20 сантиметров в длину. Их мясо считается деликатесом в Китае и Гонконге, где на них растет спрос среди богачей. Сейчас 90 процентов легального и нелегального экспорта приходятся на Гонконг.

Новая волна незаконной торговли абалонами стала результатом сотрудничества между преступными синдикатами (в первую очередь, китайскими) и мелкими группировками в ЮАР. Об этом говорится в отчете, составленном TRAFFIC — сетью мониторинга и контроля за торговлей дикими животными и растениями. Объединившись, преступные организации разрабатывают способы добычи, доставки, распространения и продажи моллюсков, находящихся на грани вымирания.

Также в отчете говорится, что восточноазиатские преступные группировки обменивают на абалоны ингредиенты для мандракса и метамфетамина, «формируя бартерные отношения с бандами Кейптауна» и ставя местное население в опасное зависимое положение.

В среднем каждый год браконьеры вылавливают две тысячи тонн моллюсков — это в двадцать раз больше, чем добывают законным путем. Годовой доход индустрии оценивается как минимум в 60 миллионов долларов.

Примерно 43% незаконной добычи контрабандой вывозят с побережья ЮАР в другие африканские страны, где моллюски с легкостью отмывают и пересылают дальше, обходя правила торговли. Затем абалоны доставляют в страны вроде Гонконга, в 98% случаев — самолетом.

В своем отчете TRAFFIC призывает к региональному сотрудничеству с не торгующими моллюсками странами Африки южнее Сахары, чтобы пресечь незаконную торговлю, и предлагает составить приложение к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) с целью дополнительного контроля за международной торговлей.

СИТЕС — это многостороннее соглашение о защите растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения. Соглашение вступило в силу в 1975 году, в настоящее время его подписали 183 страны, включая ЮАР и Китай.

В 2007 году ЮАР внесла абалон в Приложение III, но в 2010-м исключила его оттуда, сославшись на «административные сложности».

Но незаконная торговля наносит вред не только абалонам. В Западно-Капской провинции ЮАР незаконная добыча моллюсков — один из немногих способов заработать на пропитание в рыболовном регионе, давно страдающем от безработицы и нищеты.

В деревушке Хангберг, что в 20 километрах от Кейптауна, на побережье Хаут Бей процветает браконьерство. Торговля «развивалась на фоне нищеты и ограничения морских ресурсов, и все попытки властей положить ей конец были безуспешны», как говорится в отчете TRAFFIC.

«Незаконную торговлю абалонами, которую ведут международные преступные сети и местные банды, подстегивает укрепившееся социально-экономическое неравенство в Западно-Капской провинции, а вместе с ним — рыбные квоты, наркотики и организованная преступность».

Если немедленно не вмешаться, абалоны исчезнут. Дайверы уже обратили внимание на то, что места, ранее усыпанные моллюсками, теперь совершенно пусты.

Гавань Хаут-Бей неподалеку от Кейптауна. Есть данные о том, что здесь популярна незаконная добыча моллюсков (Фото: Flickr)

occrp.org