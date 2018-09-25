Ботсвана оспаривает заявления о беспрецедентном массовом убийстве слонов

Через две недели после того, как борцы за сохранение природы сообщили о беспрецедентном массовом убийстве слонов в национальных парках Ботсваны, власти страны представили свои данные, утверждая, что число убитых слонов соответствует норме.

«За прошлый год мы потеряли 81 слона. Так что всё в пределах нормы, как и в любой другой год. Нет никакого массового истребления», — сказал Черчилл Коллайер, заместитель директора местной природоохранной службы.

Две недели назад широкую огласку получили сообщения СМИ о том, что на просторах Ботсваны найдено порядка 90 туш убитых слонов. Их обнаружил в ходе аэросъемки Марк Чейс, глава благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders, EWB).

По словам Чейса, он впервые видел столько слоновьих трупов. Он сказал, что это «следы безумного браконьерства на одном и том же участке в течение долгого времени».

На фотографиях лоскуты шкуры обтягивают скелеты слонов, бивни и головы животных отпилены. Новости негативно сказались на имидже Ботсваны: прежде страна считалась более безопасным для слонов местом, чем Замбия и ЮАР, где процветает браконьерство.

Торговля слоновой костью — основной доход вооруженных группировок по всей Африке, в том числе для «Аль-Каиды», которую представляет «Харакат аш-Шабаб». По оценкам специалистов, ежегодно в Африке убивают 30 000 слонов, чтобы удовлетворить спрос на слоновую кость в Азии.

В ответ на эту новость власти Ботсваны заявили, что провели собственную проверку, но обнаружили меньше трупов, чем сотрудники EWB. По их словам, некоторые туши лежат уже полгода, и не все слоны были убиты браконьерами.

В своем заявлении в EWB настаивают на том, что видели: «В ходе аэросъемки съемочная группа обнаружила огромное количество слоновьих туш».

Однако сотрудники EWB говорят, что не смогут опубликовать данные, пока не распространят итоговый отчет об аэросъемке.

occrp.org