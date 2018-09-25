Вторник, 25 сентября
Օбщество

Швейцария отказалась выдать Роману Абрамовичу вид на жительство из-за «репутационного ущерба»



Новая газета -Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу отказались выдать вид на жительство в Швейцарии из-за того, что его пребывание в стране нежелательно. К такому выводу пришло Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии, пишет Swissinfo.

По мнению правоохранителей, присутствие Абрамовича является «источником возможных угроз для страны в области общественной безопасности», а также оно может нанести «репутационный ущерб для Швейцарии».

Адвокат бизнесмена Даниэль Глазл отметил, что все обвинения в адрес Абрамовича, в том числе в отмывании денег, лишены оснований: «Его имя ни разу не упоминалось в швейцарском уголовном реестре, в который обычно заносятся данные лиц, признанных преступниками по суду, у него никогда не было связей с организованной преступностью».

Бизнесмен подавал иски к издательскому холдингу Tamedia с требованием запретить публиковать подробности его дела о получении вида на жительство. Однако, как пишет Swissinfo, Федеральный суд в Лозанне отказался его рассматривать.

Впервые Абрамович подавал документы на вид на жительство в Швейцарии в 2016 году, однако спустя год отозвал его. Весной 2018 года у бизнесмена возникли проблемы с инвестиционной британской визой: власти Великобритании потребовали объяснить происхождение его состояния. Позднее стало известно, что он получил гражданство Израиля.

25 сентября СМИ со ссылкой на источники сообщили, что из-за проблем с британской визой миллиардер намерен продать футбольный клуб «Челси» за 3,95 миллиардов долларов.


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