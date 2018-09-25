Левону Ераносяну предъявлено обвинение, но он считает правомерным применение спецсредства

Бывшему командующему внутренними войсками Полиции Левону Ераносяну выдвинуто обвинение по ст.309 УК РА – злоупотребление должностными полномочиями. Об этом Hetq.am сообщил адвокат Ераносяна Тигран Сафарян.

Напомним, что в дни “бархатной революции” на проспекте Баграмяна и на улице Арцаха полиция применила против демонстрантов спецсредства.

В рамках уголовного дела о событиях тех дней Левон Ераносян имел статус подозреваемого.

Сегодня, будучи уже в статусе обвиняемого, Ераносян не давал показаний. В беседе с нами Тигран Сафарян отметил, что его доверитель не признает выдвинутое ему обвинение. Ераносян признал факт использования спецсредства, но заявил, что его применение было правомерным, сказал адвокат.

По его словам, предметом расследования является то, имел Ераносян разрешение применять спецсредство или нет.

“Закон устанавливает, что спецсредства могут применять те сотрудники полиции, которые прошли специальные курсы. Между тем и сам Ераносян, и находившиеся под его командованием войска такие курсы проходили”,- сказал Т.Сафарян.