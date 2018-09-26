Косатка на миллион

Новая газета Кто наживается на экспорте морских млекопитающих в Китай и почему запрещенный отлов этих животных не могут остановить ни волонтеры, ни чиновники

У первых косаток, которых отловщики забрали из Охотского моря для продажи в океанариумы, были имена — Орфей, Нарния, Грация и Норд. Имена дали люди, определив правила новой, подневольной жизни: вместо моря — замкнутое пространство контейнера или аквариума, а иногда — просто ржавая цистерна.

Косаток Орфея, Нарнию, Грацию и Норда поймали в августе 2012 года в Сахалинском заливе и в заливе Рейнеке Охотского моря. Привезли на базу ООО «Белый кит» в поселке Ливадия (бухта Средняя, город Находка) — «для раскорма и адаптации». Сначала косаток поместили в бассейн с проточной морской водой, потом — в плавучий морской вольер.

А дальше — началась «раскормка». Специалисты, которые работали с Нарнией, замечают: какой только рыбой не пытались прельстить косатку, все без толку — попытка насильственного кормления провалилась. В итоге Нарния стала принимать еду только к третьей неделе неволи. Зато когда в бассейне оказались другие, Нарнию как подменили — кит стал предлагать рыбу Орфею и Норду, пытаясь уговорить животных поесть.

— У косаток хорошо развито социальное поведение, — рассказал «Новой» заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов. — У них есть определенный матриархат. С самкой, пока она жива, остаются все ее дочери и дети дочерей. Формируется целая группа, которая социально взаимодействует, молодые самцы присоединяются к группе. Это целый мир.

У ученых есть мнение, что косаткам присущ определенный тип поведения и образ жизни. Когда он ломается — в голове у них тоже что-то ломается. Это психологическая травма.

К концу десятых суток в вольере косатки начали есть все вместе, но отдавая часть рыбы Нарнии. Хуже всего дело обстояло с миниатюрной (всего 600 кг против 1800 кг) косаткой Грацией, которая отчаянно отказывалась принимать еду. Сотрудники даже пытались раскормить животное через желудочный зонд. После перенесенных во время передержки болезней животное наконец стало принимать пищу. Но тут стоянка на базе ООО «Белый кит» подошла к концу, и косаток разлучили навсегда.

Нарния и Норд оказались в московском океанариуме «Москвариум». Правда, не сразу. Этому предшествовало заключение в ржавых цистернах в одном из павильонов ВДНХ. Посетители обратили внимание на странные крики из павильона «Электрификация». Выяснилось, что такую передержку животным организовал отловщик и владелец животных — ООО «Сочинский дельфинарий».

В цистернах косатки ждали открытия «Москвариума», где должны были стать «артистами». В августе парк открылся и просидевшие в цистернах животные демонстрировали трюки на торжественной церемонии перед мэром Москвы и президентом РФ.

Орфей и Грация прошли тот же путь: от свободы — к неволе. Но он занял больше времени. В декабре 2013 года животных продали в один из китайских океанариумов.

Косатки на службе науки

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии. И несмотря на это, фактически каждый год государство определяло квоту на вылов от 6 до 8 особей. Большую часть животных компании-отловщики продают в китайские океанариумы. Как это возможно?

Благодаря формулировке «учебные и научно-просветительские цели». Только с такими целями и можно отлавливать косаток. До последнего времени представители Росрыболовства настаивали на том, что отправка животных в зоопарки, цирки и океанариумы — вполне себе наука и просвещение, а никакая не коммерция.

Но в этом году ситуация оказалась явно не рядовой. Сначала Министерство сельского хозяйства постановило — отлов косаток остановить. Не вышло — в отказ пошел Тихоокеанский рыбохозяйственный институт (ТИНРО), который определяет размеры вылова на Дальнем Востоке.