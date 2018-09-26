Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова

Deutsche Welle -Обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Расследователи называют его полковником ГРУ, который трижды был в Чечне.

Настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, - Анатолий Чепига. Это следует из третьей части расследования Bellingcat и The Insider, которая опубликована в среду, 26 сентября. В своей публикации они, в частности, ссылаются на выписку из системы "Российский паспорт", где нашли фотографию Чепиги.

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига https://t.co/JvvbSZmck4 — The Insider (@the_ins_ru) September 26, 2018





Анатолий Чепига, по их данным, - полковник ГРУ, он родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году.

В том же году президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание "Герой России" "за выполнение миротворческой миссии". В Москве Чепига окончил Академию ГУ ВС РФ.

Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ начала проверку в связи с публикациями в СМИ личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.