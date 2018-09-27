Премьер-министр встретился с исполнительным директором компании “Контур Глобал” Жозефом Брандтом

В Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий завтрак с исполнительным директором международной компании по производству электроэнергии “Контур Глобал” Жозефом Брандтом.

Собеседники обсудили результаты деятельности действующего в Армении офиса компании “Контур глобал гидро каскад” и инвестиционную деятельность компании “Контур Глобал”, которая является самым крупным американским инвестором в нашей стране.

Стороны подчеркнули важность эффективного двустороннего сотрудничества и реализации запланированных программ.