Четверг, 27 сентября
Օбщество

Премьер-министр встретился с исполнительным директором компании “Контур Глобал” Жозефом Брандтом



В Нью-Йорке премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий завтрак с исполнительным директором международной компании по производству электроэнергии “Контур Глобал” Жозефом Брандтом.

Собеседники обсудили результаты деятельности действующего в Армении офиса компании “Контур глобал гидро каскад” и инвестиционную деятельность компании “Контур Глобал”, которая является самым крупным американским инвестором в нашей стране.

Стороны подчеркнули важность эффективного двустороннего сотрудничества и реализации запланированных программ.


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