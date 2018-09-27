А.Мирзоян: “Санитарно-гигиенические и бытовые условия в УИУ катастрофические”

На сегодняшнем заседании правительства обсуждался проект решения, по которому Министерство юстиции предложило выделить из резервного фонда 2018 г. 32 млн 146 тыс. драмов на необходимые закупки для уголовно-исполнительной системы. Проект представил замминистра юстиции Артур Ованнисян. Последний сообщил, что 18 млн драмов будут потрачены на приобретение компьютерной техники.

По словам замминистра юстиции, системы отопления и водоснабжения в УИУ “Больница для осужденных”, “Абовян”, “Кош”, “Раздан” находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому в первую очередь планируется составить проектно-расчетные документы, на что потребуется 14 млн 146 тыс. дрмов. Вместе с тем в бюджете будущего года предусматривается изыскать средства на ремонт УИУ.

Первый вице-премьер Арарат Мирзоян отметил чрезвычайную важность проекта. “Ни для кого не секрет, что санитарно-гигиенические и бытовые условия в уголовно-исполнительных учреждениях, можно сказать, катастрофические, и мы должны шаг за шагом решать эти вопросы, начав в первую очередь с системы водоотвода”,- отметил А.Мирзоян, предложив утвердить проект.