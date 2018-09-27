СНБ опубликует данные об имуществе Роберта Кочаряна

Служба национальной безопасности приступила к изучению имущества, принадлежащего второму президенту РА Роберту Кочаряну и его семье. Об этом по завершении заседания правительства сообщил, отвечая на вопрос журналиста, директор СНБ Артур Ванецян.

“Изучение уже проводится, результаты будут опубликованы в ближайшее время”,- сказал директор СНБ.

Напомним, что после публикации 17 августа на сайте Hetq.am статьи “Вместе раскроем имущество семьи Роберта Кочаряна” ряд компаний начали отрицать свою причастность ко второму президенту и его семье.