Четверг, 27 сентября
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СНБ опубликует данные об имуществе Роберта Кочаряна



Служба национальной безопасности приступила к изучению  имущества, принадлежащего второму президенту РА Роберту Кочаряну и его семье. Об этом по завершении заседания правительства сообщил, отвечая на вопрос журналиста,  директор СНБ Артур Ванецян.

“Изучение уже проводится, результаты будут опубликованы в ближайшее время”,- сказал директор СНБ.

Напомним, что после публикации 17 августа на сайте Hetq.am статьи “Вместе раскроем имущество семьи Роберта Кочаряна” ряд компаний начали отрицать свою причастность ко второму президенту и его семье.


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