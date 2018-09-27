Закупки для детских садов Эчмиадзина осуществляли компания Манвела Григоряна и брат его зятя

В Эчмиадзине действуют восемь подведомственных мэрии детских садов, которые посещают около 1150 детей. Как сообщили в администрации города, хлеб поставляется детсадам каждый день, молочные продукты - раз в неделю, остальные продукты питания – раз в 15 дней.

Изучив закупки для восьми детских садов, мы выяснили, что в 2016-2018 гг. хлеб и продовольствие детсадам поставляли одни и те же организации: хлеб – ЗАО “Эчмиадзин Хлеб”, продовольствие – частные предприниматели Сероб Погосян и Арман Тигранян.

Оказалось, что на протяжении многих лет закупки для детских садов находились в руках Манвела Григоряна и его близких. В частности, ЗАО “Эчмиадзин Хлеб” принадлежит М.Григоряну, а частный предприниматель Сероб Погосян является деверем дочери Манвела Григоряна, судьи Наиры Григорян. Отметим, что при заключении договоров должность мэра Эчмиадзина занимал сын Манвела . Григоряна, Карен Григорян. Что касается Армана Тиграняна, то он тоже из близкого окружения Григорянов.

В этом году эчмиадзинская мэрия с целью поставки только детсаду номер 5 некоторых продуктов питания заключила с Серобом Погосяном договор на сумму 4 млн 311 тыс. драмов. По условиям договора, Погосян должен был поставить детскому саду 320 кг масла по цене 4700 драмов за килограмм. Кроме того, до конца года должно быть закуплено более 420 кг говядины на кости 1-го сорта стоимостью 3300 драмов за килограмм.

Поскольку поставщиком является деверь сестры уже бывшего мэра Эчмиадзина, а детские сады находятся в ведении мэрии, то трудно сказать, соответствовало ли качество поставленных дошкольному учреждению товаров их цене. Контроль за процессом закупок должна была осуществлять мэрия, которая, однако, разумеется, не могла быть беспристрастной в этом вопросе и руководствоваться только интересами детей, игнорируя кровные и родственные связи с поставщиками.

В целом только в 2016-2018 гг. компания Манвела Григоряна и брат его зятя, Сероба Погосяна, поставили восьми детским садам Эчмиадзина продовольствие на сумму 152 млн драмов.

В мэрии города Hetq.am сообщили, что собираются пересмотреть все договоры и будут руководствоваться только интересами детей.

Мы изучили также закупки в сфере дорожного строительства в Эчмиадзине. В 2016-2018 гг. дорожно-строительные работы выполняло только ООО “Куарлини”, единственным акционером которого является депутат парламента Манвел Григорян. Только в вышеуказанный период из общинного бюджета компании отца бывшего мэра города было выплачено около 287 млн драмов.