Школа с семью учениками

В средней школы села Даштадем рядом с ученицей второго класса Мане сидит первоклассник Рубен. Классный руководитель Армине Хроян учит Рубена писать буквы и одновременно следит за тем, как Мане и сидящий рядом с ней Артем читают урок.

Первоклассник Рубен

В селе редко появлятся гости, поэтому в присутствии незнакомых людей ученики ведут себя скованно.

В средней школе села Даштадем, расположенного на армяно-грузинской границе, учатся семь учеников.

Село входит в укрупненную общину Ташир. По словам директора школы Сергея Агаджаняна, число учеников у них постоянно меняется, так как несколько проживающих в Даштадеме семей на лето уезжают, а зимой возвращаются обратно. В этом году в первый класс пошел лишь один ребенок.

Учителя надеются, что в ближайшее время численность учеников увеличится, так как уровень рождаемости в селе повышается.

Единственный старшеклассник в даштадемской школе – девятиклассник Арут Межлумян. Двое его старших братьев тоже учились в этой школе, а после ее окончания пошли служить в армию. Арут оказался немногословным, тем не менее, он согласился после уроков проводить нас до своего дома и по дороге рассказать о своем самом любимом занятии – езде на лошади.

Девятиклассник Арут Межлумя

Арут похвастался тем, что может ездить на лошади без седла. В школе работают 9 учителей. Специалисты физики, химии, биологии, рисования, народных песен и танцев отсутствуют.

“В школе не хватает учителей естественных наук. Эти предметы преподают учителя сопутствующих предметов, чтобы ученики получили хотя бы элементарные знания”,- сказал директор школы Сергей Агаджанян. До 2014 г. Агаджанян преподавал географию в средней школе села Шаумян Лорийской области, после чего перевелся в даштадемскую школу, где занял должность директора.

Школа располагается в двухэтажном здании. Занятия проводятся в трех классных комнатах. Школа ни разу не ремонтировалась. В последние годы силами коллектива были заменены трубы слива дождевой воды и отремонтирована крыша. Зимой здание отапливается дровяными печками, но поскольку классные комнаты большие, то температура остается низкой.

Построенное в 1935 г. здание не имеет спортзала. Занятия по физкультуре проводятся на улице. Нет и спортивного инвентаря.

В конце школьного коридора находится учительская. Здесь же отведен угол для старосты села Марине Хроян. Это обусловлено тем, что местная администрация не имеет своего помещения.

Учителя хотят, чтобы в селе действовал также детсад, чтобы родители не увозили из села детей дошкольного возраста.

Учителя и ученики средней школы села Даштадем

“Классным руководителем я работаю с прошлого года. Мне очень хочется, чтобы в селе открылся детский сад. Благодаря этому дети придут в школу уже с определенными знаниями. Большую трудность создают и двухкомплектные классы”,- отметила Армине Хроян.

Замдиректора школы Софья Маргарян добавила, что в школе нет санузла, и зимой это создает большие трудности. .

Фото: Нарек Алексанян