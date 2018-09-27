Микаел Минасян отозван с должности посла РА в Ватикане

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна Микаел Минасян отозван с занимаемой должности.

Об этом Hetq.am сообщил заместитель министра иностранных дел РА Рубен Рубинян. На вопрос об основании отзыва, замминистра ИД отметил, что такое решение принял премьер-министр.

Отвечая на вопрос, исключены ли политические назначения в дипломатической сфере, Р.Рубинян сказал: “Премьер-министр четко заявил, что политических назначений быть не должно. В ближайшем будущем я исключаю политические назначения, однако в долгосрочной перспективе исключать нельзя. Практика политических назначений существует во всех странах. Другой вопрос, что они не должны преобладать, между тем у нас политические назначения составляют более 50 процентов. К таким назначениям относится и назначение Микаела Минасяна”.