Расходы на протокольные мероприятия президента, премьер-министра и председателя НС будут закрытыми

77 “за”, 2 “против”, 22 воздержавшихся – с таким всоотношением голосов парламент принял во втором чтении представленный правительством проект закона “О закупках”.

Перед началом голосования депутат фракции Армянского национального конгресса Арам Манукян сообщил, что из-за поспешного обсуждения законопроектов не удается полноценно знакомиться с документами, и попросил НС уточнить опубликованную в прессе информацию о том, что, согласно этому закону, административные расходы президента, премьер-министра и председателя НС впредь будут считаться государственной тайной и станут закрытыми.

В ответ спикер НС Галуст Саакян сказал: “Честно говоря, у меня нет на этот счет информации. Я сегодня прочитал об этом в газете”.

Это заявление Г.Саакяна вызвало смех у некоторых депутатов, а Манукян еще раз попросил уточнить информацию.

После этого вопрос разъяснил депутат Вардан Айвазян. Он отметил, что речь идет о протокольных закупках, которые осуществляются в закрытом режиме, поэтому будут непрозрачными.

Дополнение. По результатам состоявшегося позже голосования тот же законопроект 77 голосами “за”, 0 “против” и при 14 воздержавшихся был принят в третьем чтении и полностью.