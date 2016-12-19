Сона Трузян: “Дети стали жертвами насильственной смерти”

Сегодня около 15։30 в одном из подъездов жилого дома в городе Спитаке была обнаружена повешенной женщина, 1971 г.р., а в доме была найдены тела двух несовершеннолетних детей.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа во главе с начальником следственного управления Лорийской области Татулом Шушаняном, а также криминалисты и судмедэксперты.

Последние, осмотрев тела детей, обнаружили повреждения в области шеи. “На данный момент можем констатировать, что дети стали жертвами насильственной смерти”,- сказала в беседе с Hetq.am пресс-секретарь Следственного комитета РА Сона Трузян.

Следователи вместе с врачами и экспертами продолжает работать на месте происшествия. Ведется следствие с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.