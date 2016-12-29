Правительство инициирует бесплатное обучение граждан стрельбе, учитывая “сложную политическую ситуцию”

Правительство РА на своем сегодняшнем заседании одобрило представленный министром спорта и по вопросам молодежи Рачья Ростомяном проект решения о принятии стратегии развития спортивной стрельбы.

“В сложившейся сложной политической ситуации неотъемлимой частью национальной культуры армянского народа должна стать стрельба в качестве первоочередного стратегического вида спорта. Для любого жителя Армении владение навыками стрельбы является необходимостью, которая позволит быть готовым к защите территории и границ Республики Армения”,- говорится в проекте решения.

Фото: police.am